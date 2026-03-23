石油連盟の木藤会長は、中東に代わる原油の調達先について、北米などが候補になると話しました。石油連盟木藤俊一 会長「特にやはり北米が一つのターゲットにはなります。また中南米ですね、エクアドルとかコロンビア、メキシコ。こういったところが可能性としてはあるのかなと」石油連盟の木藤会長は「原油を調達している（連盟加盟の）個社の動き」としたうえで、中東からの原油の代替輸入先について北米や中南米の地域が