北朝鮮の金正恩総書記の妹、与正氏は23日午後、高市首相が意欲を示す、日朝首脳会談について、「国家指導部が顔を合わせることはない」と明らかにしました。高市首相は先週行われたアメリカのトランプ大統領との会談で、拉致問題の解決に向け、金総書記との会談に意欲を示しました。これについて、与正氏は23日午後、国営通信を通じて談話を発表し、「日本が望んだからといって実現する問題ではない」と指摘しました。その上で、拉