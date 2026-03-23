日本、フランス両政府が、次世代型原発の小型モジュール炉（SMR）開発に向けた協力を強化する方向で調整していることが分かった。31日から来日するマクロン大統領と高市早苗首相の会談で合意する方向だ。両首脳は、安全保障やエネルギー分野での連携を柱とする共同声明を発表する見通し。首脳会談に合わせ、外務・防衛閣僚協議（2プラス2）も開き、具体的な協力を確認する方針だ。複数の外交筋が23日、明らかにした。首脳の共