新幹線の歴史に新たな1ページを刻みました。客席を全て取り外し荷物専用とした史上初の新幹線が営業運行を始めました。荷物専用新幹線は23日から東北新幹線で運行を始めました。もとは山形新幹線用だった車両を改造し、荷物を多く積めるよう、客室の座席は全て撤去されました。そして、荷物の積み下ろしに活躍するのは自動運転でカートをひく車両。岩手県盛岡市の車両基地ではホタテなどの生鮮食品や駅弁などを積み込みました。荷