靴下屋のオンラインストアでは、2026年3月20日から31日まで「送料＆ラッピング無料キャンペーン」を開催しています。選べる2つのラッピング期間中、オンラインストアで商品を購入したすべての人を対象に、送料（330円）とギフトラッピング（275円）が無料になります。普段は有料のギフトボックス・巾着ラッピングは、新生活の準備や新たな門出のお祝いにぴったりです。商品をカートに追加したら、カート画面の「ギフトラッピングの