3月23日、B1東地区のサンロッカーズ渋谷は、試合情報を更新。4月26日に青山学院記念館で行われる、『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B1リーグ戦第28節のアルティーリ千葉戦GAME2にて、ハーフタイムに「メモリアルフォト」スライドショーを実施することを発表した。 SR渋谷は今シーズンをもって、ホームコートをTOYOTA ARENA TOKYOに移すことが決定してお