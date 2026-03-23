“スコアラー史上最高傑作”と称されるケビン・デュラント（ヒューストン・ロケッツ）が、3月23日（現地時間22日）のマイアミ・ヒート戦で、レギュラーシーズン通算得点を3万2294点に伸ばし、マイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズほか）を抜いて、歴代5位に浮上した。 ただ、偉大な記録に到達しても、デュラントのテンションが過剰に跳ね上がることはない。試合後には「上にはあと4人