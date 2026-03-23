SKY-HIのオフィシャルYouTubeチャンネルに『BMSG FES'25』より「To The First -THE FIRST ver.-」「MISSION -MISSIONx2 ver.-」「At The Last feat. STARGLOW」という3つの動画が投稿された。この3つの楽曲は、それぞれBMSGが主催したプロジェクトのテーマソングだ。 （関連：【動画あり】「To The First」「MISSION」「At The Last」のライブ映像で辿るBMSGの軌跡） Aile The Shota、RUIのフレーズにドラマが宿る