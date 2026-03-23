センバツ高校野球は大会5日目です。四国地区代表の香川県の英明は、山口県の高川学園との初戦に臨みました。 （小寺健太記者）「いよいよ英明の4度目となる春の甲子園での戦いが始まります。アルプスでは香川から駆け付けた応援団が選手にエールを送ります」 試合は、0対0で迎えた4回表の英明の攻撃。ノーアウト1、2塁のチャンスで、バッターの茺野が送りバント。これが相手のエラーを誘い