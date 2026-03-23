（台北中央社）デジタル分野の人材を対象とした就業ゴールドカードの発給数が、23年5月の発表以来、1000枚を超えた。デジタル発展部（デジタル発展省）デジタル産業署が23日、記者会見で明らかにした。就業ゴールドカードは特殊な専門性を有する外国人人材に与えるもので、世界各国から高度人材を招致することを目的に、国家発展委員会が2018年に発給を開始した。経済、科学技術、教育、金融、文化・芸術などさまざまな分野を対象