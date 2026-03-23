（台北中央社）立法院（国会）で23日、防衛力強化の予算を盛り込んだ国防特別条例案を審査する連席会議（合同委員会）が始まった。行政院（内閣）と最大野党・国民党団（議員団）、第2野党・民衆党団からそれぞれ提出された案を一括して審査する。議員数で野党優位な状況の中、与野党の激しい攻防は必至とみられる。行政院院会（閣議）は昨年11月、8年間で1兆2500億台湾元（約6兆2000億円）の防衛予算を盛り込んだ「防衛強靱（きょ