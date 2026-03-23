EOS R7 キヤノンは3月17日（火）、ミラーレスカメラ「EOS R7」および「EOS R50」の最新ファームウエアを公開した。 EOS R7はVersion 1.8.0、EOS R50はVersion 1.5.0となる。 両機種共通の変更点として、「RF-S7.8mm F4 STM DUAL」使用時の表示設定の改善と、新たなアスペクト比の追加が行われた。同レンズを使用する際、従来の選択肢に加え、「3：2」および「1：1」が選択可能となった。 両機種とも動