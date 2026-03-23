高鍋城址桜まつり 宮崎県観光推進課は、県内の春の桜スポットとイベント情報を発表した。「日本のひなた」と呼ばれる温暖な宮崎では、各地で桜まつりや夜桜ライトアップが続々と開幕している。 高鍋町の高鍋城址（舞鶴公園）では3月28日（土）・29日（日）に「高鍋城址桜まつり」を開催する。鶴の羽ばたく姿に似た地形から舞鶴城とも呼ばれた高鍋城址に、ステージイベントや飲食店が集まる。夜桜ライトアップは3月21