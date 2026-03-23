聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第17弾は「バイタルエリア」だ。――◆――◆――相手ゴール前の中央付近、特にペナルティエリアの手前に広がる空間を指す。英語の「Vital（命に関わるほど重要）」が語源で、試合の勝敗を分けるエリアと言える。バイタルエリアの最大の特徴は、シュートやラストパス、個人の仕掛けなど、すべてゴールに直結するプレーが成立し