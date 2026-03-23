オーストラリアで開催された女子アジアカップは、ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表の２大会ぶり３度目の優勝で幕を閉じた。ファイナルは日本とホスト国のオーストラリアが激突した。過去に二度、この決勝の舞台で両国は対峙し、いずれも日本が１−０で勝利。そして今回も、日本は浜野まいかが挙げた１点を守り抜き、１−０で接戦を制した。日本は全６試合で計29得点・１失点。圧倒的な強さを印象づけたなか、指揮