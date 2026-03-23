膠着していた大一番は、意外な形で均衡が崩れた。現地３月22日に開催されたカラバオカップの決勝で、アーセナルとマンチェスター・シティが、聖地ウェンブリーで激突。シティがニコ・オライリーの複数得点により、２−０で快勝し、５年ぶり９度目の大会制覇を果たした。注目を集めているのは、先制点のシーンだ。０−０が続くなか迎えた60分、アーセナルのGKケパ・アリサバラガは、左サイドから上げられたクロスをキャッチし