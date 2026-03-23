これからの気象情報です。 24日(火)は、各地とも安定した空模様になりそうです。 ◆警報・注意報 現在、広い範囲にカミナリ・融雪・ナダレ注意報、また下越と佐渡には霜注意報が発表されています。 ◆3月24日(火)の天気 ・上越地方 高気圧に覆われて晴れる時間が長くなるでしょう。 最高気温は12℃前後で、今日より4℃くらい低くなりそうです。 ・中越地方 日差しがたっぷり届く見込みです。 山沿いではときおり雲