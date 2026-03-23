後藤真希が自身のInstagramを更新し、TWICE（トゥワイス）のMOMO（モモ）との2ショットを披露した。 【写真】まさに美の共演！ロング丈の花柄ワンピ姿の後藤真希と白いミニ丈ワンピ姿のMOMOの2ショット公開 ■まさに”美の共演”！後藤真希&TWICEモモの笑顔 後藤がプロデュースを手掛けるスキンケアブランド 「rall.+（ラルプラス）」が5月に始動することが発表された。本投稿は、発表会時のオフショットだ。後藤は