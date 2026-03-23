県内の市町村では、2026年1月から【林野火災注意報】と【林野火災警報】の運用が順次始まっています。23日正午、糸魚川市で県内初となる【林野火災注意報】が発令されました。 林野火災注意報と警報は、2025年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模な林野火災を受け、全国の自治体で火災予防条例が改正され運用が始まりました。 糸魚川市は、乾燥した気象状況が続いていることから23日正午に県内で初めて【林野火災注意報】を