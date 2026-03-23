思い出を胸に社会へと巣立ちます。新潟大学の卒業式が開かれ、約3000人の学生が新たな一歩を踏み出しました。 晴れ着やスーツに身を包んだ卒業生たち。新潟大学では、10の学部と大学院などを合わせ2943人が卒業しました。式では、染矢俊幸学長が「自らの専門に誇りを持ち、それぞれの場所で知を生かしてください」とはなむけの言葉を贈り、卒業生代表の松島咲月さんが「それぞれが自らの物語の表現者として社会に貢献して