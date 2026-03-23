○ＪＮグループ [東証Ｓ] 金銭債権の現物出資による1147万4115株の第三者割当を実施。財産給付日は5月1日。割当先はシークエッジ・ジャパン・ホールディングスに1147万4115株、発行価格は106円。 [2026年3月23日] 株探ニュース