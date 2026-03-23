県内の一部の路線バスで、クレジットカードで運賃を支払えるサービスが始まっています。 ■池川泰介記者 「クレジットカード対応の端末です。このようにカードをかざしてクレジット決済をすることができます。」 利用者は、乗るときと降りるときにタッチ決済が可能なクレジットカードを端末にかざすことで運賃を支払えます。外国人観光客の利便性向上や乗務員の負担軽減が期待されます。