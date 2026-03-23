スマホのWi-Fiを利用して、雪山での遭難者を見つける実証実験が行われました。 実証実験はスキー場で人が遭難した想定で、箱に入れたスマホを遭難者に見立てました。まずはスマホのGPSで遭難者の大まかな位置を把握し接近します。その後、専用のアンテナを使いスマホのWi-Fiを捉え、半径1mの範囲に接近しました。 「最大電波強度を検知しました。(ピーピー)この周辺です。」 通常、雪山での捜索は広い