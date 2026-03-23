開港から１００年を迎えた新千歳空港が、世界で最も清潔な空港に選ばれました。さらなる飛躍を目指して、来年度は２０店舗を超えるテナントを誘致する予定です。北海道の空の玄関口・新千歳空港。旅客数は右肩上がりで、今年度も過去最多を更新する見通しです。そんな中、さらなる進化を目指すといいます。（北海道エアポート山粼雅生社長）「飛行機に乗るお客さまはもちろん、乗らないお客さまも遊びに行こうと思え