次回サンデーPUSHスポーツは2026年3月29日（日）放送！メジャーリーグ移籍1年目！岡本＆村上ルーキーイヤー徹底予想SP！ＭＣ：川島明（麒麟）ゲスト：中田翔、ラブレターズ、井森美幸■日本を代表する4番2人が揃ってメジャーリーグへ移籍！これまで2人が放ってきたホームランは合計494本！しかも岡本が248本、村上が246本とほぼ互角。そんな2人が揃ってメジャーデビュー！そこで今回は岡本と村上のルーキーイヤーを徹底予想！■岡