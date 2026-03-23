中国の中央銀行である中国人民銀行の潘功勝総裁は、3月22日に開かれた「中国発展ハイレベルフォーラム」2026年年次総会において、「人民元の国際化は近年着実な進展を遂げ、国内外の関係者により多様な通貨の選択肢を提供している」との考えを示しました。潘総裁はまた、「人民元の融資コストは目下、相対的に低い。2025年に多くの国の政府、国際開発機関、金融機関、大手企業が発行したパンダ債は1700億元（約3兆9100億円）を超え