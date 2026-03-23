パーソルホールディングスは、3月6日に開催されたNewsPicks主催の「WE CHANGE AWARDS 2026」に協賛し、執行役員の喜多恭子氏が登壇した。執行役員の喜多恭子氏が登壇「WE CHANGE AWARDS」は、NewsPicksが2021年に立ち上げた、「NewsPicks for WE(Women Empowerment)」プロジェクトの一環として開催されるアワードで、今年で2回目を迎える。トークセッションで喜多氏は、同社でジェンダーダイバーシティ委員会の委員長としてグルー