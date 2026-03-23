ローソンは3月17日より、リニューアルした定番パスタ2品を全国の「ローソン」にて販売している。ローソン「バター香る 北海道産たらこ」今回リニューアル発売された定番パスタは、たらことナポリタンという日本生まれの人気パスタ。「バター香る 北海道産たらこ」は、北海道産たらこのプチプチとした粒感と旨みを感じられるたらこパスタ。バターを加えた特製ソースがたらこの風味を引き立て、香り豊かな味わいとなっている。価格は