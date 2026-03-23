家宅捜索中に捜査対象の男性に暴行した罪に問われた警察官らが、「上下関係もあり暴行を止めることができなかった」などと話しました。 起訴状によりますと、当時大阪府警捜査四課に所属していた警察官4人は、去年7月、国内最大級のスカウトグループ「ナチュラル」の拠点とみられるビルの一室を捜索した際、捜査対象だった男性（20代）に暴行した罪に問われています。 23日の初公判で人見被告のみ「暴行の意思はなか