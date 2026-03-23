大阪市内に現れたシカ。見守る“シカ”できないのでしょうか? 集合住宅の敷地内で黙々と草を食べるシカ。近隣に住む人たちがカメラ片手に集まります。 「ちょっと信じられないですね。どっから来たんだろ」 通報を受けて警察官も駆けつけますが、どうすることもできません。 3月21日から市内のあちこちで相次ぐシカの目撃情報。3月中旬に東大阪市で目撃されたものと同じ個体とみられていますが、東大阪市によると生