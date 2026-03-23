大相撲春場所で３回目の優勝を果たし、大関復帰を確実としている霧島関が、一夜明けて喜びを口にした。関脇霧島（29）：やっと千秋楽が終わったという感じですね。娘との（優勝という）約束を守って、万歳して。優勝して大関復活。これが1番大きいですね。賜杯を手にし、長女・アヤゴーちゃんとの約束を果たした霧島関。そして、きのうの優勝パレードでは、定番の紋付きはかま姿ではなく、まわし姿で登場し話題に…。関脇霧島