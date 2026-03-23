劇場版『名探偵コナンハイウェイの堕天使（だてんし）』（4月10日公開予定）の公開を記念し、JR東日本が「JR東日本 名探偵コナンスタンプラリー」を実施する。会期は、4月17日から6月21日（※賞品の引き換えは6月22日まで）。【画像】名探偵コナンスタンプラリー“ミッション達成”でゲットできる賞品 一覧参加者は、対象駅を巡り設置されている江戸川コナン、毛利蘭ら人気キャラクターのスタンプを集める。“ミッション”の