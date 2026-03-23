48時間以内にホルムズ海峡を完全に開放せよ。トランプ大統領がイランに要求したタイムリミットまで、あと15時間足らず。イラン側は徹底抗戦の構えを崩しておらず、緊張がさらに高まっています。そうした中、日本の石油連盟会長が23日午後、記者会見。備蓄がなくなる可能性を問われると「恐ろしくて我々も考えたくない。備蓄あるいは調達手段を最大限やるとしか言えない」と答えました。さらに会長が指摘したのが…。石油連盟・木藤