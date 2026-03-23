【ソウル＝依田和彩】北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記の妹、金与正（キムヨジョン）党総務部長は２３日、「日本の首相が平壌（ピョンヤン）に来る光景をみたいと思わない」とする談話を発表し、日朝首脳会談に否定的な考えを示した。朝鮮中央通信が伝えた。高市首相は、北朝鮮による日本人拉致問題の解決に向け、正恩氏と「直接会う気持ちが非常に強い」と１９日のトランプ米大統領との会談で伝えたと明らか