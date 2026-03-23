陥没した県道に転落したトラックの引き上げ作業をする救助隊員＝2025年1月、埼玉県八潮市（草加八潮消防局提供）埼玉県八潮市で昨年1月、陥没した県道にトラックが転落し男性運転手（74）が死亡した事故で、地元の草加八潮消防局の有識者委員会は23日、一連の救助活動について「おおむね妥当だった」とする最終報告書を公表した。報告書によると、陥没は昨年1月28日午前9時50分ごろ発生。消防は崩落の危険があったため、穴の縁