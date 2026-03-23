コメの平均価格が、およそ7か月ぶりに3000円台になりました。農林水産省によりますと今月15日までの一週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、前の週より33円値下がりし5キロあたり3980円となりました。5週連続の値下がりで、3000円台になるのは去年8月以来、およそ7か月ぶりです。こうしたなか農水省は23日、今後のコメの需給見通しを公表し、ことしの秋に収穫される2026年産米の生産量は、719万トン〜732万トンで、