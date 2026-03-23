２３日午後５時３分頃、東京メトロ千代田線の町屋―北千住駅間で異音が確認された。同線は安全確認のため湯島―綾瀬駅間で運転を見合わせていたが、千代田線は午後７時２４分頃に運転を再開した。また、この影響で、ＪＲ常磐線各駅停車も綾瀬―松戸駅間の上下線で運転を見合わせていたが、午後７時４０分頃に運転を再開した。