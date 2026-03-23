卒業シーズンの今、予約が困難なほど人気の場所があると聞き「イット！」が取材したのは、東京・渋谷の写真スタジオです。シャッター音が響く小さなスタジオ内に、カメラマンの姿はありません。ここは自分たちでシャッターを押して撮影する“セルフ写真館”なんです。プロのカメラマンに撮影してもらう写真館での料金は、通常1万円以上。それが、こちらのセルフ写真館では40分間撮り放題で1人4200円とお得です。GENICBOOTH・山田ひ