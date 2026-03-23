2大会ぶり3度目のアジアカップ優勝を飾ったサッカー女子日本代表・なでしこジャパン。ニルス・ニールセン監督が23日、都内のJFAハウスで優勝報告会見を行いました。開催国オーストラリアとの決勝戦を制し頂点をつかんだニールセン監督。6戦全勝、29得点1失点という結果に「オーストラリアで1か月素晴らしい大会を過ごした。自分たちは正しい道を力強く進んでいる」と今大会を総括しました。準決勝まで相手を圧倒して勝利してきたな