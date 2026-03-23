神奈川県警（資料写真）茨城県の女性への承諾殺人罪に問われた男（３１）が、横浜市の女性＝当時（２２）＝に対する同罪でも追起訴されたさいたま地裁の公判を巡り、神奈川県警は２３日、横浜の女性の遺体が見つかった２０１５年時点で事件性を見抜けず自殺と判断していたと発表した。県警捜査１課の渋谷祐司課長は「捜査が不十分だった」と認め、遺族に謝罪したと明らかにした。同課によると、横浜の事件は同年１０月に起きた