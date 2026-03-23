持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は3月25日より、やみつきになる辛旨メニュー「辛旨台湾まぜ麺」「辛旨台湾まぜ麺弁当」を発売する。ほっともっと「辛旨台湾まぜ麺」「辛旨台湾まぜ麺」(650円)は、スープのない、まぜそばスタイルの麺メニュー。もっちりとした中太麺に、コチュジャンとにんにくが香る醤油ベースの「まぜ麺専用ダレ」で炒めたもやしとニラを絡め、濃厚な肉みそが贅沢に盛り付けられている。仕上げに、