持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は3月18日より、3月新商品「新・ビーフカットステーキ重」と「たけのこごはん」のTVCMを順次放映する。ほっともっと「新・ビーフカットステーキ重」新TVCM『新・ビーフカットステーキ重&たけのこごはん』篇では、「新・ビーフカットステーキ重」の美味しさポイントである、柔らかくジューシーなお肉を迫力のあるシズルで表現。ほっともっと新ＴＶＣＭ『新・ビーフカットステーキ