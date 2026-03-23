3月20日、モデルでタレントのアンミカが、Instagramを更新、お笑いコンビ「ハイヒール」モモコの長男の結婚式に参加したことを報告した。披露宴での集合写真もアップしたが、思わぬ注目を集めている。アンミカは、夫で映画プロデューサーのセオドール・ミラー氏とともに、結婚式に参加したことを明かした。「披露宴の集合写真では、モモコさんを中心に、佐々木健介さんと北斗晶さん夫婦、お笑いタレントの宇都宮まきさん、落語