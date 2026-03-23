Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年3月23日は、耳を塞がない“ながら聴き”が快適すぎるSOUNDPEATSの「Clip1 イヤーカフイヤホン」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 SOUNDPEATS (サウンドピーツ) Clip1 イヤーカフ ワイヤレスイ