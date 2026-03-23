AZWAYは3月18日、「家づくりに関するアンケート」調査の結果を発表した。調査は1月6日〜15日、20代〜50代の男女300名を対象にインターネットで行われた。家づくりを進める中で最後まで迷うこと家づくりを進める中で最後まで迷うことを複数回答で聞いたところ、回答者1人あたりの選択は平均3.9項目。中でも、「予算・ローン」(67.0%)、「施工会社選び」(54.0%)、「間取り・動線」(45.3%)が上位にあがり、資金と設計、そして依頼先の