エンゼルス戦に新ヘアスタイルで登場米大リーグのドジャースは22日（日本時間23日）、エンゼルスとのオープン戦に13-5で大勝した。開幕まであとわずか。投打の中心として期待される大谷翔平投手がこの日、さっぱりした髪型で登場。日本ファンからは好評の声が相次いだ一方、米ファンからは意外な反応も。「なんでそんなことをしたの？」などとも話題になっている。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表での活動