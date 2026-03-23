ローソンは3月24日より、野沢温泉蒸留所と共同開発した、野沢温泉村の雪解け水使用のクラフトジンに“桜”や“山椒”を使用したジントニック2品を、全国の「ローソン」にて販売する。ローソン「ココデ白桃ジントニック」「ココデシークヮ−サージントニック」野沢温泉蒸留所は、世界的な酒類コンペティションで20以上の賞を受賞した世界から高く評価されている蒸留所。自然豊かな野沢温泉村に位置し、現地の雪解け水と長野県産ボタ