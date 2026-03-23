ホットカーペットを買ってもらった猫ちゃんが、さっそく上でくつろぎ始めて…？ぴくりとも動かないほどの全力満喫ぶりが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で86万再生を突破し、「全身でありがとうを表しています」「ジャストフィット！幸せそうな顔で見てる私までほっこりする♡」といった声があがりました。 【動画：寒そうにしていた猫にホットカーペットを買った結果…想像以上に『