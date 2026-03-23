「悩みある？困ってるなら相談に乗るよ？」――そんな声が聞こえてきそうなほど、ポーズがカッコよすぎる猫さん。見たら惚れずにはいられません！ 話題となっている投稿は、記事執筆時点で2.7万表示を突破！2900件を超えるいいねを獲得しており、「かわいいですね」といったコメントが寄せられました。 【写真：クッションにおててをついて『座っていた猫』…あまりにもカッコよすぎる『ポーズ』】 何で