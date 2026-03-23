暖かくなり、服装が軽くなる春。体のラインが気になるけれど、ただ隠すだけだと重たい印象になりそうで……。そんなときに参考にしてほしいのが、スタッフさんによる【GU（ジーユー）】のアイテムを使った着こなしです。シルエットや重ね方の工夫で、体型をカバーしながらこなれ見えが叶いそう。今回は、40・50代が試しやすそうな「春の体型カバーコーデ」をピックアップして紹介します。 肩掛けで